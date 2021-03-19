За диалог с властями на утро сегодняшнего дня проголосовали более 430 тысяч человек
В предлагаемом Светланой Тихановской голосовании на сайте платформы «Голос» приняли участие более 430 тысяч человек.
По состоянию на 09:00 утра 19 марта проголосовали более 430 тысяч человек. Из них 99,02% согласны с необходимостью проведения переговоров между действующей властями и лидерами протеста.
Напомним, что Светлана Тихановская 18 марта на своем YouTube-канале заявила о проведении общенационального голосования, чтобы принудить Александра Лукашенко к переговорам.
Она призвала зарегистрироваться в системе голосования «Голос», которой доверяют в Евросоюзе, ОБСЕ, США и других странах и международных структурах. Переговоры должны пройти при международном посредничестве. Миссии США и ЕС в ОБСЕ уже поддержали голосование.
Миссии США и ЕС в ОБСЕ поддержали голосование за мирное решение кризиса в Беларуси путем переговоров
09:15 19/03/2021
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