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За диалог с властями на утро сегодняшнего дня проголосовали более 430 тысяч человек

В предлагаемом Светланой Тихановской голосовании на сайте платформы «Голос» приняли участие более 430 тысяч человек.


По состоянию на 09:00 утра 19 марта проголосовали более 430 тысяч человек. Из них 99,02% согласны с необходимостью проведения переговоров между действующей властями и лидерами протеста.

Напомним, что Светлана Тихановская 18 марта на своем YouTube-канале заявила о проведении общенационального голосования, чтобы принудить Александра Лукашенко к переговорам.

Она призвала зарегистрироваться в системе голосования «Голос», которой доверяют в Евросоюзе, ОБСЕ, США и других странах и международных структурах. Переговоры должны пройти при международном посредничестве. Миссии США и ЕС в ОБСЕ уже поддержали голосование.


Миссии США и ЕС в ОБСЕ поддержали голосование за мирное решение кризиса в Беларуси путем переговоров
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