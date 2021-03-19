Билборды с фотографиями протестов появились в Минске

Фото TUT.by









Необычные билборды появились на улицах Минска: на них изображены фотографии, сделанные во время протестов в Беларуси, сообщает портал tut.by. На баннерах написан лозунг «Ломать – не строить», а также сравниваются виды города и кадры, которые, по версии авторов щитов, символизируют протесты.





В частности, на билбордах можно увидеть сравнение снимков ухоженного города и перевернутых скамеек, камней на проезжей части.





Такие щиты появились рядом с заводом «Атлант», недалеко от бывшего аэропорта Минск-1, в Каменной Горке, на проспекте Независимости.





Фото: tut.by





Напомним, что протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций изначально вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с официальными результатами выборов. Протесты были подчеркнуто мирными.



