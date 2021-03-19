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Билборды с фотографиями протестов появились в Минске

Глупая затея, ведь люди видели происходившее своими глазами.

Фото TUT.by


Необычные билборды появились на улицах Минска: на них изображены фотографии, сделанные во время протестов в Беларуси, сообщает портал tut.by. На баннерах написан лозунг «Ломать – не строить», а также сравниваются виды города и кадры, которые, по версии авторов щитов, символизируют протесты.

В частности, на билбордах можно увидеть сравнение снимков ухоженного города и перевернутых скамеек, камней на проезжей части.

Такие щиты появились рядом с заводом «Атлант», недалеко от бывшего аэропорта Минск-1, в Каменной Горке, на проспекте Независимости.

Фото: tut.by

Напомним, что протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций изначально вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с официальными результатами выборов. Протесты были подчеркнуто мирными. 
KP.by
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