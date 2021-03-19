Миссии Евросоюза и США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в четверг, 18 марта, поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией при международном посредничестве. Как написала на своей странице в соцсети Twitter постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте, пишет DW, целью этого диалога должно стать проведение в 2021 году честных и независимых выборов при участии международных наблюдателей.





Заявление миссии ЕС в ОБСЕ по Беларуси





"ЕС ясно и неоднократно высказывал свою позицию относительно организации президентских выборов в Беларуси 9 августа и последовавших за ними событий. Эти президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми, и мы не признаем их результаты", - говорится в заявлении постоянного представительства ЕС в ОБСЕ, обнародованном 18 марта в Вене.





"Мы полностью поддерживаем сделанный сегодня очередной призыв к честному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества. Диалог должен привести к проведению в этом году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ODIHR)", - говорится далее в документе.





Члены постоянного представительства Евросоюза в ОБСЕ не отметили улучшения ситуации в Беларуси. "Мы продолжаем наблюдать систематическое преследование и подавление демократического движения, гражданского общества и независимых СМИ", - отмечается в заявлении. "Только соблюдение прав человека и принципов демократии и верховенства закона, а также свободные и честные выборы гарантируют стабильность и суверенитет Беларуси", - резюмируют авторы документа.





О полной поддержке призыва к честному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и оппозицией отдельно заявило также представительство Германии в ОБСЕ.





Заявление миссии США в ОБСЕ по Беларуси





В постоянном представительстве США в ОБСЕ также выразили надежду, что переговоры между властями Беларуси и оппозицией, включая Координационный совет, заложат основу для проведения честных и свободных выборов в стране. "США полагают, что ОБСЕ особенно хорошо подходит для помощи в достижении этой цели", - говорится в заявлении, опубликованном 18 м та на сайте постоянного представительства США в ОБСЕ.





"Народ Беларуси заслуживает возможности реального волеизъявления в будущем. Обращаясь ко всем, кто рискует своими жизнями в борьбе с тиранией, мы говорим: "Америка слышит вас. Америка видит вас. И Америка поддерживает вас", - указано далее в документе.





Призыв Тихановской проголосовать на тему переговоров с официальным Минском





Ранее в тот же день, 18 марта, Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают истинной победительницей президентских выборов 2020 года, объявила о начале голосования на платформе "Голос" по вопросу проведения переговоров между белорусскими властями и оппозицией на тему выхода из кризиса при международной поддержке.





Как написала сама Тихановская в своем Telegram-канале, это голосование должно продемонстрировать мировому сообществу, что политический кризис в Беларуси усиливается и требует срочного урегулирования, а также вернуть белорусам чувство единства и остановить гражданский конфликт в стране.





Протесты в Беларуси после президентских выборов





В Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года вспыхнули массовые протесты против фальсификации результатов голосования. По официальным данным ЦИК, на этих выборах убедительную победу одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80 процентов голосов избирателей.





Участники протестов, продолжающихся до сегодняшнего дня, требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.





В ходе протестов физически пострадали, а также были задержаны и арестованы тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.





Давление на оппозицию в Беларуси

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако все члены его президиума либо были арестованы, либо были вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.





Кандидат на выборах от оппозиции Светлана Тихановская под давлением властей была вынуждена покинуть страну. Сегодня она ведет активную работу по поддержке демократического движения в Беларуси на мировой политической арене.