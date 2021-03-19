Карбалевич: Если Лукашенко не согласился на диалог в наиболее критический для него момент в августе 2020-го, то сейчас надеяться на это не стоит
Очевидно, что ни на какие переговоры с оппонентами Лукашенко не пойдет.
Заявление Светланы Тихоновской - это начало политической весны 2021 года, пишет политолог Валерий Карбалевич.
Здесь как раз тот случай, когда субъект политики понимает, что официально объявленные цели явно не могут быть реализованы. И главный смысл предложения заключается в побочных последствиях публично обнародованного проекта.
Очевидно, что ни на какие переговоры с оппонентами Лукашенко не пойдет. Если он не согласился на диалог в наиболее критический для него момент массовых протестов в августе-сентябре прошлого года, то сейчас, когда улица как фактор политики исчезла, надеяться на это не стоит.
Но предложение Тихоновской есть механизм мобилизации и активизации тех сотен тысяч людей, которые влились в политику прошлым годом. Причем, мобилизация в безопасную для них форму. Это попытка катализировать политизацию общества, вернуть его в политическую игру. И именно в этом его ценность.
Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
08:39 19/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение