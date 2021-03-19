Заявление Светланы Тихоновской - это начало политической весны 2021 года, пишет политолог Валерий Карбалевич.





Здесь как раз тот случай, когда субъект политики понимает, что официально объявленные цели явно не могут быть реализованы. И главный смысл предложения заключается в побочных последствиях публично обнародованного проекта.

Очевидно, что ни на какие переговоры с оппонентами Лукашенко не пойдет. Если он не согласился на диалог в наиболее критический для него момент массовых протестов в августе-сентябре прошлого года, то сейчас, когда улица как фактор политики исчезла, надеяться на это не стоит.





Но предложение Тихоновской есть механизм мобилизации и активизации тех сотен тысяч людей, которые влились в политику прошлым годом. Причем, мобилизация в безопасную для них форму. Это попытка катализировать политизацию общества, вернуть его в политическую игру. И именно в этом его ценность.





Перевод с бел. — EX-PRESS.BY