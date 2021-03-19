"Беларусь" вместо "Белая Россия": Дания меняет название нашей страны
Министерство иностранных дел Дании отныне будет использовать название Belarus вместо Hviderusland, что в переводе с датского означало "Белая Россия". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Twitter.
Беларусь в Дании будут называть Belarus вместо Hviderusland / pixabay.com
"Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом", — объяснил принятое решение министр иностранных дел страны Йеппе Кофорд, передает Еврорадио.
Сообщение МИД Дании в Twitter / twitter.com/DanishMFA
Напомним, ранее о возможности перейти к использованию названия Belarus вместо Baltarusija заявили и в Литве. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис в январе напомнил, что "Балтарусия" дословно переводится как "Белая Россия", и заявил, что "если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело".
Несколько лет назад на такой же шаг пошли и в Швеции: Беларусь в официальных бумагах стала Belarus, а не Vitryssland (Белая Россия).
08:34 19/03/2021
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