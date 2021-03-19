



Беларусь в Дании будут называть Belarus вместо Hviderusland / pixabay.com





"Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом", — объяснил принятое решение министр иностранных дел страны Йеппе Кофорд, передает Еврорадио.





Сообщение МИД Дании в Twitter / twitter.com/DanishMFA





Напомним, ранее о возможности перейти к использованию названия Belarus вместо Baltarusija заявили и в Литве. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис в январе напомнил, что "Балтарусия" дословно переводится как "Белая Россия", и заявил, что "если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело".





Несколько лет назад на такой же шаг пошли и в Швеции: Беларусь в официальных бумагах стала Belarus, а не Vitryssland (Белая Россия).