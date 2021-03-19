Новым главой ЦРУ стал экс-посол США в России Уильям Бернс

Новый глава ЦРУ Уильям Бернс





Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США возглавит опытный дипломат, бывший посол США в Москве Уильям Бернс. Кандидатура Бернса, выдвинутого на пост руководителя одной из главных спецслужб США командой президента страны Джо Байдена, была одобрена в четверг, 18 марта, на голосовании в верхней палате Конгресса вскоре после того, пишет DW, как сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз перестал препятствовать проведению этого голосования.





Круз добивается от администрации Байдена расширения санкций против газопровода "Северный поток - 2". Сенатор заявил, в частности, что сообщение о судах и компаниях, "строящих трубопровод Путина", и введение против них санкций является законной обязанностью администрации Байдена.





Уильям Бернс провел на дипломатической службе 30 лет, побывав за это время послом США не только в России, но и в Иордании. В феврале, во время слушаний в Сенате по вопросу утверждения его в должности директора ЦРУ Бернс назвал Китай "самым масштабным геополитическим испытанием для США". О России он сказал, что она, хотя и теряет влияние по многим направлениям, все же остается разрушительной силой и потенциальной угрозой.