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Новым главой ЦРУ стал экс-посол США в России Уильям Бернс

Бывший посол США в Москве Уильям Бернс, утвержденный на посту главы ЦРУ, считает Россию "разрушительной силой" и потенциальной угрозой для Соединенных Штатов.

Новый глава ЦРУ Уильям Бернс

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США возглавит опытный дипломат, бывший посол США в Москве Уильям Бернс. Кандидатура Бернса, выдвинутого на пост руководителя одной из главных спецслужб США командой президента страны Джо Байдена, была одобрена в четверг, 18 марта, на голосовании в верхней палате Конгресса вскоре после того, пишет DW, как сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз перестал препятствовать проведению этого голосования.

Круз добивается от администрации Байдена расширения санкций против газопровода "Северный поток - 2". Сенатор заявил, в частности, что сообщение о судах и компаниях, "строящих трубопровод Путина", и введение против них санкций является законной обязанностью администрации Байдена.

Уильям Бернс провел на дипломатической службе 30 лет, побывав за это время послом США не только в России, но и в Иордании. В феврале, во время слушаний в Сенате по вопросу утверждения его в должности директора ЦРУ Бернс назвал Китай "самым масштабным геополитическим испытанием для США". О России он сказал, что она, хотя и теряет влияние по многим направлениям, все же остается разрушительной силой и потенциальной угрозой. 
Источник: Елена Гунгель
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