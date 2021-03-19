Мас выступает за общеевропейские санкции против режима Лукашенко

Хайко Мас. Об этом заявил в интервью DW глава МИД Германии





Германия самостоятельно не вводит санкции против режима Лукашенко, поскольку в Евросоюзе договорились принимать решения о штрафных мерах, в том числе и в отношении официального Минска, сообща, на европейском уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью DW в четверг, 18 марта. По его словам, все санкции в отношении Беларуси были приняты в ЕС единогласно. Определяя жесткость штрафных мер, нужно стремиться к тому, чтобы они поражали виновных, а не все гражданское общество в целом, сказал Мас.





Когда речь заходит о санкциях, то нужно учитывать их экономические последствия, подчеркнул министр. Поэтому в ЕС было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в стране. И это относится не только лично к Лукашенко, но и ко всему его аппарату, отметил глава МИД Германии. По его словам, правитель Беларуси "цепляется за власть, используя диктаторские методы, и попирает наши либеральные ценности".





Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые протесты против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.





В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.





Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС либо были арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Светлана Тихановская, которую многие в Беларуси считают истинной победительницей выборов, под давлением властей была вынуждена покинуть страну. Сегодня она ведет активную работу по поддержке демократического движения в Беларуси на мировой политической арене.