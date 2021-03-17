Об этом в интервью «Белсату» рассказал Франак Вячорка, советник лидера белорусской оппозиции, подводя итоги выступления Светланы Тихановской в Конгрессе США.









Франак Вячорка в эфире Белсата. Скриншот

О белорусском вопросе

Тот масштаб репрессий, который сегодня происходит, поднял белорусский вопрос на невероятный уровень в США.





Не думаю, что это [Конгресс США] наивысший уровень, на котором Светлана Тихановская будет выступать. Мы все еще готовим визит Тихановской в Вашингтон, надеемся на встречу на самом высоком уровне, включая Белый дом. Это произойдет, когда США снимут ограничения на приезды в США из-за границы [в связи с коронавирусом].





Нам очень важно, чтобы белорусский вопрос был первым в повестке дня. И мы говорим, что для администрации Байдена белорусское дело может стать победным, ведь мы на полпути к победе, и нам нужна международная поддержка, чтобы довести это дело до конца.

О санкциях

Санкции – не панацея. Они не сделают в Беларуси революцию, не решат наши проблемы за нас. Но санкции сильно бьют по Лукашенко, по источникам его живучести. Потому что кроме финансов и насилия у Лукашенко ничего особенно не осталось. Да и те финансы быстро заканчиваются. Если отрубить от Лукашенко эти донорские деньги, деньги из международных фондов, из Китая, из России, торговые доходы, то ему нечем будет платить силовикам. И секторальные санкции, которые были введены США после выборов 2006 года, 2010 года, они помогали освобождать политзаключенных.





Поэтому эти санкции должны быть введены немедленно. Они не решат всех проблем, но они приблизят нас к освобождению политзаключенных и к новым выборам.





Ну и параллельно с этим надо оказывать поддержку тем, кто продолжает борьбу в Беларуси, тем, кто рассказывает о ситуации – независимым медиа, группам активистов, местным сообществам, дворам, всем тем, кто продолжает борьбу.

О диалоге

Диалог неизбежен. Переговоры – это единственный способ мирного разрешения кризиса.





Мы считаем, что через переговоры мы можем прийти к новым выборам.





Но Лукашенко не хочет переговоров, не хочет диалога, он прячется в своем бункере, он не признает Координационный совет, не замечает Светлану Тихановскую, а мы посредством протестов, внутреннего и международного давления добиваемся от него, чтобы он на эти переговоры пошел.





Если он не готов будет идти на переговоры, пойдут другие люди, которые есть в режиме, работающие в системе, которые хотят перемен к лучшему. И я вижу, что, скорее всего, именно по этому сценарию и пойдет диалог.





Люди в силовом блоке, чиновники, которым обрыдло Лукашенко так же, как и нам, они пойдут на разговоры, возможно, двусторонние, возможно, многосторонние переговоры с Тихановской насчет того, как провести выборы и как вывести страну из кризиса.





О высказывании представителя Беларуси в ООН Юрия Амбразевича, что политзаключенных в стране нет, а жалобы на действия силовиков – необоснованны

Этот режим построен на лжи. Лукашенко – это батька лжи. Вся система, весь режим, который он создавал 26 лет, строится на манипуляции, на неправде, на спекуляциях.





Те слова, которые мы услышали от Амбразевича, мы раньше слышали от Савиных во время переговоров на платформе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Когда Светлана Тихановская рассказала о пытках на Окрестина, Савиных, представитель лукашенковского парламента, говорил, что люди били сами себя, синяки рисовали и нападали на сотрудников милиции.





Это их нарратив, это их версия, но, кажется, в мире не осталось людей, которые верят в лукашенковскую ложь.

О роли США в переменах

Самое важное, чтобы перемены в Беларуси произошли как можно скорее, с наименьшими потерями. Мы все понимаем, что после ухода Лукашенко будет трудное время восстановления экономики, политической системы, строительства государственных институтов, и тогда нам будет очень важна макропомощь от международных структур, МВФ, Всемирного банка, США и ЕС, чтобы встать на ноги. Нужны будут вложения в социальную сферу, в сферу образования – это все дорого, думать об этом надо уже сейчас. Надо показать белорусам, которые борются за свободу, выходят на улицы, что их борьба не напрасна. И когда Лукашенко уйдет, у нас будут союзники, друзья по всему миру, которые помогут пройти переходный период как можно быстрее, с наименьшими потерями.





Мы показываем также, что Беларусь может дать миру, что Беларусь может быть надежным партнером, у нас такие сильные IT-специалисты, у нас такой сильный промышленный сектор – чтобы нас рассматривали как партнеров в будущем. Поэтому поддержка демократии в Беларуси – это не только благотворительность, это инвестиция в хорошего партнера, который будет надежным союзником для иностранных государств.

О планах на День Воли

Офис Светланы Тихановской готовит форум Калиновского с участием международных лидеров, лидеров разных государств – США, ЕС. Также мы готовим ряд мероприятий по всему миру и общаемся с различными группами активистов, дворов, инициатив в самой Беларуси. И я надеюсь, что в ближайшие дни мы поддержим любые инициативы, которые возникнут, которые будут оглашены.





Но не мы организовываем акции. Все-таки акции в Беларуси организовывают сами люди, а наша задача – поддерживать, помогать, способствовать, координировать активности, хорошие яркие идеи тех, кто продолжает борьбу в Беларуси.







