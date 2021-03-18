



Кравчук: Когда Крым станет украинским, вода туда, поверьте, пойдет как надо

Фото: Леонід Кравчук / Facebook





Россия как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение водой жителей аннексированного Крыма согласно международному праву, заявил в интервью "Радіо Свобода" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.





"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из ее округов, то есть теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет. Потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия. Когда Крым станет украинским, вода туда, поверьте, пойдет как надо", – пояснил он.





Первый президент допустил, что вопрос воды в Крыму будет обостряться. Он не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды с материковой части Украины.





"Я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Возможно, это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду – ничего не получится", – спрогнозировал Кравчук.





В августе глава украинской делегации в ТКГ говорил, что Украина может восстановить подачу воды в оккупированный Крым только в случае гуманитарной катастрофы, связанной с водой.





Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.





В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.





В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.





Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.





Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.





В конце 2020 года так называемый "глава Крыма" Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что "другого пути нет".



