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Миссия США при ОБСЕ поддержала инициативу Тихановской: Надеемся, диалог приведет к новым справедливым выборам

Миссия США в ОБСЕ поддерживает заявление Светланы Тихановской о голосовании за организацию диалога с властью и призывает Александра Лукашенко принять это предложение. Об этом заявила замглавы миссии Кортни Остриен.


Как заявила дипломат, Соединенные Штаты поддерживают призывы к настоящему диалогу между белорусскими властями и оппозицией и надеются, что он приведет к переговорам, необходимым для новых, свободных и справедливых выборов в Беларуси, и считают ОБСЕ особенно подходящей для содействия этому процессу, пишет news.tut.by

— Диалог, наряду с прекращением жестоких репрессий и освобождением всех политических заключенных и других несправедливо задержанных, необходим для разрешения политического кризиса в Беларуси, — отметила Остриен.

Она отметила, что использование насилия и других репрессивных инструментов для подавления инакомыслия и наказания тех, кто реализует свои права на мирные собрания и свободу выражения мнения, является вопиющим игнорированием международных обязательств Беларуси.

— Еще раз призываем Александра Лукашенко принять это предложение. Вместе с нашими партнерами и союзниками Соединенные Штаты будут продолжать выступать в поддержку демократических стремлений белорусского народа жить в свободной, демократической и независимой стране, — заявила представитель США в ОБСЕ.

Миссия ЕС при ОБСЕ также поддержала призыв Тихановской к диалогу между властями Беларуси и оппозицией, написала в Twitter постоянный председатель ЕС при ОБСЕ Раса Остраускайте. Она выразила надежду, что результатом диалога станет проведение свободных и справедливых выборов с присутствием международных наблюдателей уже в этом году.

Напомним, Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. По словам Тихановской, переговоры помогут разрешить кризис в стране, причина которого в том, что «власть удерживает человек, который проиграл выборы».
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