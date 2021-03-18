Лукашенко передаст власть Мясниковичу. Кремль согласен?

Именно он, по данным ТГ, единственный, кто соответствует сформулированным Кремлем критериям.





«Накануне публичности предана позиция высшего руководства России по вопросу «мягкого» транзита власти в Беларуси. Предполагается «ельцинский сценарий». Подобный подход существенно сужает круг потенциальных кандидатов. На кого Москва готова сделать ставку, под кого даст деньги – главный вопрос», - пишет «Минская Семибоярщина».





Как отмечается в публикации в глазах Кремля новый транзитный премьер должен соответствовать ряду критериев:





«1. Быть фигурой с политическим стержнем. При наличии поддержки Москвы, его/ее не должен «подмять» под себя «бульдозер Лукашенко».





2. Быть политиком с номенклатурным весом и чиновничьим бэкграундом. Знать вертикаль изнутри. Являться полностью понятным и предсказуемым для Кремля.





3. Кроме того, нового премьера не должны ассоциировать с происходящими в последнее время нелицеприятными репрессивными белорусскими событиями. В глазах граждан страны кандидат не может являться токсичной фигурой, т.е. минимум с августа 2020 быть «на удаленке».





4. Быть антиподом популиста Лукашенко. В достаточной степени разумным и взвешенным. В межгосударственных отношениях, в первую очередь, опираться на экономический базис. Для Москвы это гарантия отсутствия резких геополитических шараханий и выпадов.





5. Вероятно, потенциальный премьер должен находиться «на излёте» политической карьеры. Не иметь чрезмерных личных политических амбиций. В случае необходимости, выполнить исключительно техническую транзитную роль».





«В этом смысле «скамейка запасных» достаточно коротка. «Вопрос по Мясниковичу» лишь в том, что он находится в статусе международного чиновника и назначен на должность решением глав государств ЕАЭС. Однако консенсус достижим вполне быстро - уже на майском заседании Высшего совета ЕАЭС в Казахстане. Является ли случайным совпадением заявленный С.Тихановской «уход» Лукашенко в мае, нам доподлинно пока неизвестно…», - пишет ТГ



