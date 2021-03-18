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Александр Федута: Тихановская в повестке дня. Почему я проголосую

Обращение Светланы Тихановской к белорусскому народу от 18 марта сего года есть за что критиковать. И можно критиковать. И, вероятно, стоило бы покритиковать. Но я не буду этого делать.

Александр Федута: Тихановская в повестке дня. Почему я проголосую
В течение недели я, наконец, разберусь, как работает платформа «Голос» (да, я мамонт из доайтишной эры, если хотите – последнее поколение «совка») и отдам свой голос за то, о чем меня попросила Светлана Георгиевна.

Это нужно сделать. И я впервые прошу своих читателей сделать этот далеко не бессмысленный шаг.

Он не прибавит легитимности госпоже Тихановской, поскольку уровень ее легитимности проявляется в отношении к ней международных организаций и иностранных политиков. К ней относятся – уже – как к полномочному представителю белорусского общества: она попала в мировую повестку дня вместе с Беларусью. И мой голос, к сожалению, не сделает ее уже завтра президентом моей страны.

Но мой голос обозначит: полномочный представитель Беларуси в ООН таковым не является, поскольку не представляет меня, когда говорит о ста тысячах читателей Тихановской в твиттере. 

Мой голос подтвердит: экс-глава ГУБОПИК Николай Карпенков лжет, когда говорит, что протест сдулся – потому что протест не на улицах, а в головах. 

Мой голос заставит членов комиссий по референдуму, на котором планируется продавить лукашенковскую конституцию, помнить: нас – много, а значит, фальсифицировать результаты этого голосования без повторения противостояния августа 2020 года будет невозможно.

Чисто теоретически Светлана Тихановская может сколько угодно говорить об этом в своих обращениях к нам и в своих беседах с полномочными представителями западного сообщества. Но чтобы подтвердить это, ей сегодня нужны наши голоса.

Так получилось: я не голосовал 9 августа, поскольку считал это бессмысленным шагом.

Сейчас это не бессмысленно. Сейчас это необходимо.

Это не означает, что я верю в конечную объявленную цель – будто Лукашенко реально пойдет на переговоры с Тихановской. При любых посредниках и в любом составе делегаций. 

Он вообще, с моей точки зрения, сейчас не способен ни на один сколько-нибудь осмысленный шаг, кроме введения военного положения. 

Но это не означает, будто объявленная цель не может скорректироваться в глазах каждого, кто думает о будущем страны. Может и должна. Мы должны ее скорректировать. Но шаг при этом останется тем же.

Тихановская – всего лишь живой инструмент по достижению этого будущего. 

Пусть она не обижается на меня. Это историческая роль, которая выпадает не каждому политику. Имя Светланы Тихановской уже вписано в нашу историю. И число голосов, поставленных нами под страницей, на которой оно вписано, усилит эффективность использования этого инструмента.

И я, скептик, привыкший за последние годы критиковать белорусскую оппозицию и сильно портивший этим и ей, и самому себе нервы, с оптимизмом думаю сейчас о том, что против этого коллективного шага мне наконец нечего возразить. 

Я могу его только приветствовать и совершить этот шаг вместе со всеми. Потому что это шаг от пропасти, в которую толкают нас те, кто ничего, кроме насилия и гражданской войны, предложить уже не в состоянии.


От редакции БП. По состоянию на 17.30 на платформе "Голос" уже проголосовало почти 287 тысяч человек. 
Александр Федута, belsat.eu
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