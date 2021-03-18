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Вице-премьер оккупированного Крыма поставил Лукашенко перед выбором

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов предложил властям Беларуси рассмотреть вопрос открытия с полуостровом прямых железнодорожных и авиационных связей.

"Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Беларуси. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

По его словам, "позиция по вопросу Крыма – это лакмусовая бумага надежности наших отношений, в том числе союзнических, с той или иной страной"

В нынешней ситуации Лукашенко мог бы пойти на признание Крыма российским, но при введении прямых железнодорожных и авиационных рейсов с оккупированным полуостровом БЖД и Белавиа тут же попадут под международные санкции. 
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