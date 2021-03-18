Путин ответил Байдену на "убийцу"
Президент РФ Владимир Путин ответил на заявления, сделанные накануне в его адрес Джо Байденом, пожеланием здоровья своему американскому коллеге.
Напомним, Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками Москвы вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
"Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья", - сказал российский лидер, заметив, что говорит так "без иронии, без шуток".
Глава государства заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.
Источник: tass.ru
14:47 18/03/2021
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