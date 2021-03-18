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Быковский: Ожидается великое свершение, а речь зашла всего лишь о петиции

Политический обозреватель Павлюк Быковский прокомментировал "Белорусскому партизану" обращение Светланы Тихановской.

Быковский: Ожидается великое свершение, а речь зашла всего лишь о петиции
- На самом деле обращение Тихановской трудно охарактеризовать как политическое действие, потому что оно представлено, с одной стороны, как голосование сторонников, по результатам которого будут предприняты определенные действия, а с другой стороны – оно похоже на петицию. 

А петиция – это уже либо механизм, который признается властью и обществом, и тогда власть вынуждена рассматривать ее, либо петиция, которая не рассматривается как что-то серьезное. Тут не очень понятно, в какого рода петицию это может превратиться.

Как известно, Александр Лукашенко отказался от посредников во время пика протестов – в августе-сентябре 2020 года. Его позицию поддержал Кремль. 

Тихановская изначально говорила о переговорах, поэтому это не новая позиция, и совсем не понятно, почему она работала над этим обращением семь месяцев, как утверждает. 

Власть уже неоднократно давала ответ на предложение вести переговоры. А Москва является серьезным игроком на белорусском политическом поле: Лукашенко просил Путина передать Ангеле Меркель, чтобы она не звонила в Минск, то есть переуступил международные контакты в значительной степени Москве. 

Вся озвученная конструкция вышла красивой, но ничем не обеспеченной. Поскольку не видно, чем она может быть обеспечена, но другая часть, которая в обращении Тихановской потерялась, что протесты не прекратились, белорусы продолжат протесты, на самом деле может оказаться более значимым аргументом, чем сбор подписей за переговоры. 

Но это не было аргументировано и не было подано в данном обращении как нечто важное, просто констатирован факт, что продолжаются протесты, а параллельно с ними будет проходить голосование. 

- О чем свидетельствует это обращение?

- Мне кажется, здесь сработала бюрократическая логика: лучше предпринять хоть какие-то действия, чем никаких. С другой стороны, сработала и логика пиара: обращение было анонсировано как очень важное, поэтому и воспринималось как способное изменить ситуацию. 


Сегодня Александр Лукашенко уже отреагировал на обращение. На совещании по совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка он сказал: 


"Жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования". 

Получается прямо как у Салтыкова-Щедрина: «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!». Только здесь наоборот: ожидается великое свершение, а речь зашла всего лишь о петиции.
Юрий Кремнев, "Белорусский партизан"
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