На платформе "Голос" за 2,5 часа после обращения Тихановской проголосовали за переговоры с правящим режимом о мирном выходе из кризиса почти 180 тысяч беларусов.













Большое голосование при поддержке Координационного совета, ByPol и других демократических организаций происходит на платформе "Голос". Ради этого Тихановская призвала установить чат-бот "голоса" в Телеграмме или Вайбере и проголосовать.









"Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путем переговоров. Я призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве"





В своем обращении Тихановская заявила, что ее команда и другие демократические организации Беларуси сделают все, чтобы "на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег".