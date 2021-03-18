Он отметил, что вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы, обсуждались еще полтора месяца назад.





“Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям — уголовного, трудового и прочего законодательства», — передает слова Лукашенко Белта.





В Совете безопасности и других ведомствах сегодня подготовлено около десяти законопроектов.





Лукашенко распорядился, чтобы в ближайшее время эти документы были не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.





Также он рассказал о том, как Россия отреагировала на белорусские события принятием определенных законов. В частности, законы касаются “противодействию героизации нацизма”.





“Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?» — заметил Лукашенко.





Обратил внимание он и на системные изменения в уголовном законодательстве, которые должны быть внесены для обеспечения "охраны конституционного строя".





«Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий, — обратил внимание белорусский лидер. — На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования», — цитирует слова Лукашенко Белта.





Он поинтересовался, какие механизмы предусмотрены в отношении борьбы с "экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка". “Люди должны знать эти изменения законов, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов», — подчеркнул он.









Интересовался он также и тем, что сделано для наведения порядка в адвокатуре.





«Основная задача этого правового института — защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват — отвечай, не виноват — иди работай».





Спросил Лукашенко и о том, что еще делается для того, чтобы госслужащие и военные могли выполнять свой долг.





«Вот эти вбросы в интернет — персональные данные, угрозы се ям, детям — это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом», — заявил он.