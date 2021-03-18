Примечательно, что в этом обращении Тихановская впервые назвала себя лидером, избранным беларуским народом.

"Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами", -- сказала Тихановская.





Выбранный Александром Лукашенко путь управления страной неизбежно приведет к его уходу, считает Тихановская. "Но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми. А мы — нет. Поэтому мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос. И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв, -- заявила экс-кандидат в президенты.





Ведь голос за переговоры – это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно – это конкретный сигнал для международных партнеров – к действию.





Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди есть.





И им переговоры нужны не меньше, чем нам – потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже.





Есть много сценариев развития событий в Беларуси. И все они – даже очень страшные, долгие и силовые – неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Мы уже видим, как обваливается экономика – и не хотим оказаться под обломками. значит действовать нужно сейчас.





Переговоры – это универсальный инструмент, который позволил множеству стран и народов отстоять себя. Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса – не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок. Именно для этого нам нужно международное посредничество.





Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную рофессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью.





Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры".





Как принять участие в голосовании?





Установите чат-бот платформы Голос или сразу проголосуйте, если он уже установлен. Это анонимно и безопасно. Данным платформы «Голос» доверяют везде. На нее ссылаются Евросоюз, ОБСЕ, США и многие другие. Мир понимает, что сегодня это один из реальных способов заявить наши требования.





Когда сделаете это сами, расскажите о голосовании своим соседям. Свяжитесь с родителями, бабушками с дедушками – и помогите им отдать свои голоса. Поделитесь призывом проголосовать в своих соцсетях. Распечатайте и повесьте листовку в лифте, разошлите ссылку на сайт Голоса коллегам.





Мы должны сделать это вместе – как во времена выборов прошлым летом, когда мы взяли свою судьбу в свои руки. И теперь пришло время довести дело до конца. Нам вместе строить Новую Беларусь – и никто не сделает этого за нас", - призвала беларусов Светлана Тихановская.





Кстати, и реакция властнй не заставила себя долго ждать. Сообщают, что отключили доступ к сайту Голаса через корпоративные DNS Белтелекома. Но по VPN доступ есть.