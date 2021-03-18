– Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Москва отозвала посла для консультаций, США готовятся к расширению санкций против России. Как этот конфликт может повлиять на ситуацию в Беларуси?





– Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном несет негативные последствия для белорусской демократии. Геополитический аспект конфликта в Беларуси выдвигается на первый план, режимы Путина и Лукашенко сплачиваются на антизападной основе.





В такой ситуации чем сильнее США и Евросоюз будут давить на белорусский режим, тем большей поддержки ему можно ожидать от Москвы.





– Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы. При этом США ведут переговоры о прибытии в Минск посла Джули Фишер. Как понимать такую позицию? Будут ли США предпринимать серьезные шаги по давлению на режим Лукашенко?





– Одно другому не противоречит: возрастание давления на официальный Минск и появление здесь посла США. Посол – более высокий статус дипломата, чем временный поверенный. Это расширяет возможности для влияния и на внутрибелорусскую ситуацию, и на отношения Беларуси и США.





Думаю, меры давления со стороны Штатов будут усиливаться. В конце апреля заканчивается срок моратория на экономические санкции в отношении Беларуси (в отношении предприятий госконцерна «Белнефтехим»). Вероятнее всего, мораторий не будет продлен и экономические санкции будут возобновлены.





– В интервью испанскому агентству EFE Павел Латушко раскритиковал ЕС, который за 7 месяцев так и не предпринял «по-настоящему оказывающих влияние на режим действий». Почему так происходит?





– Евросоюз очень осторожен по многим причинам. Экономические санкции – оружие обоюдоострое. Они бьют не только по тем, против кого их вводят, но и по тем, кто их вводит.





Во-вторых, есть опасения, что слишком жесткое давление на Беларусь увеличит ее зависимость от России.





В-третьих, предыдущие санкции в отношении режима показали, что они не слишком сильно воздействуют на него. Сегодня белорусские власти фактически сами идут на конфронтацию с западными странами (свежий белорусско-польский конфликт).





Вопрос об эффективности санкций по-прежнему обсуждается. Одни говорят, что санкции не работают и дают обратный эффект, другие настаивают, что они эффективны.





Уже введенные ЕС санкции – это скорее демонстрация политического неприятия происходящего в Беларуси, чем нанесение реального ущерба белорусской экономике.





А самое интересное, что самые сильные санкции против белорусской экономики сегодня вводят не западные страны, а сами белорусские власти.





Поход против бизнесменов и частников, повышение налогов, намерения в отношении индивидуальных предпринимателей, введение контроля за ценами, задержание Чижа – все это выталкивает бизнес за пределы страны и отталкивает инвесторов.





По сравнению с этими действиями властей санкции со стороны Запада имеют меньший вред для экономики.







