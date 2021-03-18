+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Карпенков угрожает беларусам: Абсолютные враги государства, мы с ними быстро разберемся

Внутренние войска совместно с другими подразделениями МВД провели учения и отработали "противодействие массовым беспорядкам", сообщили в новостной программе на СТВ.

«По итогам поставленные задачи были выполнены личным составом на отлично. Силовики продемонстрировали, что любые незаконные массовые мероприятия закончатся, даже не начавшись», — прозвучало в сюжете.

Комментируя учения, заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что «протестное движение практически сошло на нет», «настоящий народ Республики Беларусь — трудовой, его не поддерживает», поэтому массовой акции не получится. К тому же милиция будет работать на упреждение.

— Но если они и выйдут где-то, скажем так, какими-то своими десятками, правоохранители готовы, правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться, что это за явление. Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберемся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим, — заявил Карпенков.
Источник: intex-press.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]