«По итогам поставленные задачи были выполнены личным составом на отлично. Силовики продемонстрировали, что любые незаконные массовые мероприятия закончатся, даже не начавшись», — прозвучало в сюжете.





Комментируя учения, заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что «протестное движение практически сошло на нет», «настоящий народ Республики Беларусь — трудовой, его не поддерживает», поэтому массовой акции не получится. К тому же милиция будет работать на упреждение.





— Но если они и выйдут где-то, скажем так, какими-то своими десятками, правоохранители готовы, правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться, что это за явление. Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберемся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим, — заявил Карпенков.