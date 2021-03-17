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Россия отзывает посла из США после слов Байдена о Путине

Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. 

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды [президента США] Джо Байдена получается, а что не очень», — объяснила Захарова.

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», — добавила она, подчеркнув, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить «их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски».

Об этом решении российский МИД объявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
Источник: lenta.ru
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