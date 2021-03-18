Тихановская 18 марта выступит с обращением к белорусам
Светлана Тихановская 18 марта в 12:00 выступит с обращением к белорусам. "Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление", — так она анонсирует своё выступление.
Светлана Тихановская / Reuters
Очевидно, пишет Еврорадиио, что обращение важное, оно происходит за неделю до Дня Воли, когда ожидается активизация протестов в Беларуси.
Светлане Тихановской 38 лет. Она участвовала в президентских выборах 2020 года после того, как был арестован её муж Сергей Тихановский (его не допустили к участию в выборах). Он до сих пор находится за решёткой, признан политзаключённым. Тихановская стала символом протестов лета-осени прошлого года против фальсификации итогов выборов. Её заставили выехать за границу, она живет с детьми в Литве.
Светлана Тихановская сегодня — лидер белорусских демократических сил, её принимают на Западе, её жёстко критикует государственная пропаганда в Беларуси.
09:27 18/03/2021
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