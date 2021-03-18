



Дмитрий Фурманов, Политзаключенный пишет «БГ», который содержится в СИЗО гродненской тюрьмы, 15 марта прекратил голодовку, пишут naviny.online со ссылкой на его девушка Ольгу Корякину. Новость ей сообщил адвокат, который сегодня навещал Фурманова.





Фурманов объявил голодовку 11 марта, причиной стало его помещение в карцер на пять суток. Фурманов также протестовал против изменившегося к нему отношения в тюрьме: в течение последнего месяца его начали выводить за пределы камеры, в том числе на прогулку, в наручниках, как опасного преступника.





Задержали Фурманова в Гродно 29 мая 2020 года на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Его обвиняют по статье 342 УК (организация или подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок). Согласно обвинению, он вместе с Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем с 2019 года готовились к массовым беспорядкам, распространяли информацию об этом, искали людей, которые могли бы принять в них участие. Фурманову грозит до трех лет лишения свободы.





Напомним, 14 марта Светлана Тихановская записала видеообращение к политзаключенным, которые голодали за решеткой в знак протеста.





«Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси», – обратилась к Игорю Лосику, Игорю Банцеру и Дмитрию Фурманову Тихановская.





На следующий день блогер и политзаключенный Игорь Лосик прекратил сухую голодовку, которую он объявил 11 марта после того, как ему было предъявлено новое обвинение. Тогда в знак протеста он прямо на глазах у следователя и адвоката попытался вскрыть себе вены и заявил, что отказывается от еды и воды.











