+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В пятницу в Гродно ждут Александра Лукашенко

Известно, что Лукашенко планирует приехать в Гродно в пятницу 19 марта. В программе визита – остановка в агрогородке Обухово, посещение гродненского предприятия «Молочный мир» и площадки строительства областного онкодиспансера.

О скором визите Александра Лукашенко говорит активность работников ЖКХ рядом с обозначенными объектами.

Вероятно, визит будет осуществлен на вертолете.


 
Напомним, в конце ноября 2020 года во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска Александр Лукашенко заявил, что вскоре посетит еще несколько учреждений здравоохранения, занятых в лечении больных COVID-19, сообщила его пресс-служба.

Лукашенко пояснил, что вчера был дан старт серии его визитов по медучреждениям республики. Он планирует побывать во всех областях, чтобы лично удостовериться в высоком уровне оказываемой там медицинской помощи. В качестве возможных мест посещения Александр Лукашенко тогда назвал Гродно, Могилев и Минскую область.
Источник: s13.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]