Стала известна дата суда над Виктором Бабарико

"Следующее заседание начнется 22 марта в 10:00 в здании суда Московского района", - пишет interfax.by, ссылаясь на сообщение.





23 февраля пресс-служба Верховного суда сообщила о том, что по "делу Белгазпромбанка", одним из фигурантов которого является экс-глава банка, экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, объявлен перерыв в связи с заболеванием одного из членов состава суда.





Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело "Белгазпромбанка" 17 февраля. Фигурантам дела из числа бывших топ-менеджеров банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованном группой, по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси.





Еще один фигурант уголовного дела, совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" (компания-клиент Белгазпромбанка - ИФ) обвиняется в даче взятки должностным лицам банка на сумму не менее $2,476 млн по ч.2 ст.431 УК.





Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получала от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.





По данным следствия, проверка на причастность должностных лиц "Белгазпромбанка" к коррупционным преступлениям начата в 2018 году. Утверждается, что топ-менеджеры банка получили взятки от ряда корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020 года на сумму почти Br30,5 млн (более $11,5 млн по текущему курсу).





Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.



