Бывший кандидат в президенты Беларуси отметила, что нынешний лидер страны Александр Лукашенко "не является легитимным президентом и не может считаться лицом, которому могут быть вручены верительные грамоты"





Соединенные Штаты должны направить своего посла Джули Фишер в Минск, отказавшись при этом от вручения ею верительных грамот Александру Лукашенко. Такое мнение выразила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.









Политик напомнила, что у нее с Фишер сравнительно недавно была личная встреча. "Я встречалась с Джули Фишер, у нас состоялся замечательный разговор", - сказала бывший кандидат на пост белорусского лидера. "Конечно, мы приветствуем присутствие Джули Фишер на земле, чтобы она следила за ситуацией в Беларуси", - подчеркнула Светлана Тихановская. По ее мнению, в таком случае Фишер сама увидит, "что в Беларуси творится беззаконие", пишет ТАСС.



