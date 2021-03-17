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Тихановская во время встречи с конгрессменами в онлайн-формате: прислать посла в Минск, но не вручать верительные грамоты

Сегодня в конгрессе США обсуждали белорусское демократическое движение и роль в нем женщин. На вопросы конгрессменов отвечала Светлана Тихановская.

Бывший кандидат в президенты Беларуси отметила, что нынешний лидер страны Александр Лукашенко "не является легитимным президентом и не может считаться лицом, которому могут быть вручены верительные грамоты"

Соединенные Штаты должны направить своего посла Джули Фишер в Минск, отказавшись при этом от вручения ею верительных грамот  Александру Лукашенко. Такое мнение выразила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.


Политик напомнила, что у нее с Фишер сравнительно недавно была личная встреча. "Я встречалась с Джули Фишер, у нас состоялся замечательный разговор", - сказала бывший кандидат на пост белорусского лидера. "Конечно, мы приветствуем присутствие Джули Фишер на земле, чтобы она следила за ситуацией в Беларуси", - подчеркнула Светлана Тихановская. По ее мнению, в таком случае Фишер сама увидит, "что в Беларуси творится беззаконие", пишет ТАСС.
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