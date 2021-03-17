Япония примет участие в военных учениях в Украине









Япония подтвердила намерение принять участие в многонациональных учениях на территории Украины Си Бриз-2021 и присоединиться к учениям Совместные усилия-2021. Об этом договорились в Токио министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Японии Нобуо Киши, сообщает пресс-служба Минобороны.





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Также главы военных ведомств договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате "2 на 2" осенью этого года.





Во время встречи Нобуо Киши подтвердил позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины, пишет korrespondent.net





Напомним, ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.





Как сообщалось ранее, НАТО готовится к масштабным учениям в Европе. Учения продлятся около пяти месяцев и будут проходить на территории 10 европейских стран с привлечением 30 тыс. военнослужащих.



