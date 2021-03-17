+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Япония примет участие в военных учениях в Украине

Японские военные примут участие в Си Бриз-2021. Также министры обороны обеих стран договорились о проведении второго раунда консультаций по вопросам безопасности.



Япония подтвердила намерение принять участие в многонациональных учениях на территории Украины Си Бриз-2021 и присоединиться к учениям Совместные усилия-2021. Об этом договорились в Токио министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Японии Нобуо Киши, сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: Getty Images

Также главы военных ведомств договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате "2 на 2" осенью этого года.

Во время встречи Нобуо Киши подтвердил позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины, пишет korrespondent.net

Напомним, ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Как сообщалось ранее, НАТО готовится к масштабным учениям в Европе. Учения продлятся около пяти месяцев и будут проходить на территории 10 европейских стран с привлечением 30 тыс. военнослужащих.



Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]