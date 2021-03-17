Мария Колесникова останется в СИЗО

Суд не удовлетворил жалобу, Мария останется в СИЗО до 8 мая, сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико.













Напомним, член президиума КС Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. В марте срок ее ареста был очередной раз продлен на два месяца.





Колесникову задержали после того, как она, на границе с Украиной порвала свой паспорт, не дав силовикам выдворить ее из страны. После этого ей предъявили обвинение в "призывах к действиям, вредящим нацбезопасности".





В феврале Марии, как и другим фигурантам дела Координационного совета, предъявили новые обвинения: "заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем" (ч. 1 ст. 357 УК) и "создание экстремистского формирования и руководство им" (ч. 1 ст. 361-1 УК). По этим обвинениям ей грозит до 12 лет лишения свободы.



