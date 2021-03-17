Светлана Тихановская выступит в Конгрессе США

Выступление на слушаниях по делу Беларуси пройдет в онлайн-формате, сообщила Тихановская в своем официальном телеграм-канале.





Исторический момент для беларусов: сегодня в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США пройдет слушание по вопросу демократического движения в Беларуси и лидерства женщин", - говорится в сообщении.





Ожидается, что Тихановская выступит на слушании в качестве свидетеля, а проведет его конгрессмен Билл Китинг, глава подкомитета по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности, который активно способствует тому, чтобы тема Беларуси находилась на повестке дня в США.





Слушание начнется сегодня в 16:30 по минскому времени. Оно носит формальный характер.





Почему слушания в Конгрессе США важны:





– слушания значительно усиливают заметность обсуждаемой проблемы, участие в них престижно, это повышает статус докладчика;





– они задают тон в обсуждении конкретной проблемы среди политической элиты США;





– помогают с принятием законодательства по обсуждаемой проблеме;





– содействуют в решении вопроса о выделении финансирования из бюджета США на решение проблемы;





– слушания в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США – наиболее авторитетный источник при формировании внешней политики США.





Светлана Тихановская:





• расскажет о массовых репрессиях в Беларуси и ситуации с политическими заключенными;





• поделится историями смелых беларусок – Нины Багинской, Ольги Хижинковой, Елены Левченко, Дарьи Чульцовой, Катерины Андреевой и других;





• призовет США усилить санкции против «кошельков» Лукашенко, дипломатически изолировать режим;





• призовет оказывать больше помощи гражданскому обществу, правозащитникам, независимым медиа и бизнесам Беларуси.



