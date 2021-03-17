Бывший афганец 60-летний активист и краевед из Барановичей уже третий месяц в СИЗО КГБ. О задержании Владимира и своей нынешней жизни радио Свабода рассказала его жена Елена.





30 декабря в дверь Владимира Гундаря и его жены Елены постучали сотрудники Минского КГБ. Предъявив обвинение по ст. 289 Уголовного кодекса «Акт терроризма», они показали постановление об обыске.





– Один из сотрудников спросил меня: «вам фамилия Автухович о чем-то говорит?» Я ответила, что слышала о таком человеке в медиа. Потом поинтересовался, как проводить обыск — «аккуратно или как всегда?», – вспоминает Елена.





Подробности обыска женщина рассказывать не может, так как дала подписку о неразглашении. Говорит, что работники правоохранительных органов вели себя корректно. Ничего в доме не переворачивали.





«Какое участие в терроризме мог принимать инвалид без ноги?»

Перед задержанием Елена собрала Владимиру необходимые вещи – таблетки, одежду, гигиенические вещи и Библию (ее через месяц женщине вернули). О том, что мужа увезли в СИЗО КГБ, она узнала только 5 января из звонка адвоката. По словам собеседницы, никаких следственных действий с конца января по делу Владимира не проводится.





– Все в статусе абсолютной неопределенности. По факту предъявлять обвинение Володе не за что. Какое участие в "терроризме" мог принимать инвалид без ноги, сидящий дома? (У Владимира Гундаря ампутирована нога, у него гипертония и сосудистое заболевание. – РС.)





С оружием он никогда не имел никаких контактов. За это я могу поручиться. Думаю, сотрудники КГБ сами не знают, что делать с людьми, которых они взяли по этому делу. Как подвести их к суду. Понимают, что террористов из пожилых женщин, инвалидов и просто активных в своих городах людей слепить очень трудно.





«Родственники уверены в невиновности»

Во время разговора Елена неоднократно вспоминала о 20-минутном фильме «Тротил протеста», который показали 8 февраля на государственном телеканале ОНТ (в нем «банду Автуховича» обвиняют в актах терроризма в Гродно и Волковыске, а также в подготовке взрывов в других городах Беларуси. – РС). Факты, представленные в видеоматериале, женщина ставит под сомнение.





– Мне кажется, что Николай достаточно умный человек, чтобы так открыто, как там показали, писать об оружии. В нашей стране нельзя даже громко выражать свое отношение к государству, к «президенту». Если все показанное в фильме окажется ложью, то какой же это верх цинизма так сфабриковать дело.





Елена утверждает, что Владимир на протяжении их 18-летней совместной жизни никогда не был ни в Гродно, ни в Волковыске. Он также не слышал о людях, которые якобы принадлежат вместе с ним к одной «террористической группе».





Единственное, чего, по словам женщины, нельзя отрицать, – это многолетнее знакомство ее мужа с Николаем Автуховичем.





По словам Елены, их знакомые и родственники уверены в невиновности Владимира. Морально ее поддерживают и выражают сочувствие, просят передать привет в письмах.





За состояние здоровья Владимира Гундаря родные беспокоятся особенно сильно.





– Думаю, он не рассказывает всей правды. Когда спрашиваю о самочувствии, иногда пишет «так-сяк», значит, есть проблемы. Таблетки передаю регулярно. Протез ему носить не разрешили.





«Со мной не простые люди сидят»

В корреспонденции Владимир не затрагивает ни политики, ни деталей быта в СИЗО. В одном из писем попросил жену привезти оливковое масло. Елена призналась, что была удивлена, так как дома они употребляли только подсолнечное. На ее вопрос: «чего вдруг такой заказ?», Владимир, получив передачу, ответил: «Ты же понимаешь, что здесь не простые люди сидят».





– Как-то раз на просьбу Володи передать новости я написала, что сейчас по всей стране проходят суды. Что уже дают не сутки, а по 2-3 года. Добавила, что «машина», в которой он сейчас находится, перемалывает своими шестеренками жизни и судьбы. И прошу Бога, чтобы она не перемолола нашу жизнь, нашу любовь и наши души, — вспоминает Елена. – Письмо дошло.





В ответ Володя написал, что находится в здании, где разрушают судьбы людей с 1929 года. Подчеркнул, что единственный человек, которого не смогли здесь уничтожить, это Лариса Гениюш (белорусская поэтесса, общественный деятель, с 1948 года репрессированный советскими властями за «антисоветскую националистическую деятельность». – РС). Он всегда ее уважал до глубины души.





По словам Елены, моральное состояние Владимира стабильное. Пишет, что настроен на скорое возвращение домой. О возможном сроке не вспоминает.





– Меня постоянно пытается успокоить. Уверяет, что все это переживем. Так или иначе он выйдет на свободу, и все у нас наладится. Не знаю, насколько он действительно в это верит. А я просто молюсь Богу, стараюсь каждое воскресенье ходить в церковь. Потому что другой надежды нет. В скорых переменах в стране я начинаю сомневаться.





«Как он будет работать в колонии?»

Сегодня Елена живет на свою пенсию. Пенсионный счет Владимира арестован. После задержания мужа Елена уволилась с работы. Признается, что психологически ходить туда ей было тяжело.





– Среди моих коллег было много идеологических противников. Слушать их рассуждения и молчать мне было трудно. А высказать свое мнение я не могла, так как в январе уже была в положении «ЧСПР» (член семьи предателя Родины — понятие, введенное в Советской России в 1919 году. – РС). Это давило. Плюс работа у меня была ночная. Раньше, пока я отсутствовала, в квартире всегда был Володя. Сейчас дом пустой. Я не могла избавиться от ощущения, что все время там должен кто-то быть.





Елена уверяет, что не жалеет о том, что раньше не покинула с мужем страну. Делать этого в будущем она также не намерена.





– Если бы мы уехали, мне кажется, жизнь могла бы разрушиться. Я люблю свой дом, город. Хочу видеть своих детей и внуков. Даже если бы Володю отпустили, мы бы все равно остались здесь.





Сегодня Елена обеспокоена большим сроком, который угрожает мужу. Признается, что не представляет, как человек с одной ногой сможет находиться в колонии.





– Как он там будет работать, если его и здесь нигде не брали? – задается вопросом Елена. – Надеюсь, что их дело не дойдет до суда, как у «Белого легиона». (Имеется в виду уголовный процесс, начатый накануне Дня Воли в 2017 году. 26 фигурантов дела обвинили в обучении и подготовке к массовым беспорядкам, а также в создании вооруженного формирования. Уже осенью всех фигурантов освободили, с них сняли обвинения. – РС). Что через полгода ему скажут: собирай вещи, иди домой. И нам не нужно их извинений и компенсаций. Ну, а если все-таки в колонию, то что же, будем ждать. Большой срок для него - это….





Дело Автуховича. Главное

О задержании «группы Автуховича» государственные СМИ рассказали вечером 8 декабря. По их словам, за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно стоит группировка, которой руководил волковысский предприниматель и бывший политзаключенный Николай Автухович.





Сначала Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК ”Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом».





Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 – “Акт терроризма”, предусматривающий лишение свободы до 15 лет.





В начале февраля обновленный список организаций и физических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, появился на сайте КГБ Беларуси.





По словам КГБ, помимо самого Автуховича, в его «группу» входили 12 человек. Это священник Сергей Резанович, его жена Людмила и взрослый сын Павел, которые якобы помогали Автуховичу прятаться от правоохранителей.





Владимир Гундарь и бывшая активистка ОГП, жительница Крупского района Ольга Майорова знали Автуховича, поддерживали с ним связь и, по версии следствия, могут быть причастными к преступлению, которое он якобы готовил.





Гундаря и Майорову, как и Автуховича, поместили в СИЗО КГБ («американка»).