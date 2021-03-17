В комментарии TUT.BY Давыдько заявил, что его почту взломали — и от его имени рассылают такие письма.





«Как депутат и гражданин Республики Беларусь я не могу больше спокойно смотреть на то, что происходит в стране. Я вижу, что жизнь в Республике Беларусь, к моему глубокому сожалению, ухудшается. И как бы я ни поддерживал Александра Григорьевича Лукашенко, я вынужден признать: страна движется не туда. Мы все больше подвергаемся влиянию Запада, хотя должны быть с Россией. Поэтому я призываю своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Григорьевича Лукашенко от должности», — говорится в письме, которые получили редакции медиа.





Также в нем указывается, что Давыдько уже инициировано создание специальной комиссии, которая «сделает заключение о стойкой неспособности Александра Лукашенко осуществлять обязанности президента».





«Также мною направлено письмо в Следственный комитет Республики Беларусь и запрошены необходимые материалы и сведения», — написано в этом письме — и приложен скрин якобы того самого обращения.









— Кто-то взломал мою почту и от моего имени рассылает эти глупые письма. Вам, вероятно, это нравится, потому что политика вашего ресурса направлена на свержение государственной власти. Но вам я отвечаю, как есть на самом деле: естественно, я этого не делал, — заявил Геннадий Давыдько в разговоре с журналистом TUT.BY.





В Палате представителей TUT.BY сказали, что это письмо — фейк, и ни о какой комиссии в парламенте вопрос не ставился.

— Это какой-то абсурд, это фейк, естественно. Никакой комиссии нет, — сказали TUT.BY в пресс-службе Палаты представителей.





Согласно статье 88 Конституции, президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента. Решение о досрочном освобождении президента принимается большинством не менее двух третей голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии.

Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследовании в ом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.





Непринятие Советом Республики и Палатой представителей решения о смещении президента с должности в течение месяца со дня выдвижения обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о смещении президента с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий парламента.





В случае смещения президента в связи с совершением преступления дело по существу обвинения рассматривается Верховным судом.



