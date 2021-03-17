"Золотой щит" как средство от "Золотого дна"?

Действующие власти Беларуси хотят «максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества» и создать единый орган государственного регулирования сферы информационных технологий. Заявление было сделано Александром Лукашенко на фоне беспрецедентного успеха в Youtube фильма Степана Путило и его команды "Лукашенко. Золотое дно".





Как же обстоят дела с цензурой и регулированием интернета в Китае?





В Китае госорганы ограничивают доступ к определенным страницам и сервисам через сотрудничество с локальными интернет-провайдерами, компаниями и неправительственными организациями.





Доступ к интернету блокируется через так называемый «Большой файрвол», созданный в рамках проекта «Золотой щит». На его запуск потратили около 800 млн долларов, а на содержание уходят миллиарды, передает Радыё «Свабода».





Отслеживанием интернета и того, что там обсуждается, занимается китайская «киберполиция». Но при этом блокировки довольно случайны: некоторые страницы совсем не загружаются, а некоторых приходится ждать очень долго.





Что в Китае блокируется?

В Китае блокируется политические сайты (BBC, «Голос Америки»), Wikipedia, YouTube, страницы, связанные с Тибетом, Далай-ламой или Тайванем. Публиковать сообщения в Facebook, Instagram или Twitter невозможно, но даже правительственные СМИ имеют там официальные профили.





С 2014 года в Китае заблокирован Viber, с 2015-го – Telegram, с 2017-го – Whatsapp и фактически Skype. Их заменяют китайские варианты популярных соцсетей (WeChat, Weibo).





Поисковая система Google в Китае также не работает. Ее заменяет Baidu, содержание которого жестко фильтруется.





Также в КНР блокируются отдельные слова или образы. Нельзя не только «нагуглить» в китайском поисковике, например, кадры расстрела демонстрации на площади Тьяньаньмэнь в 1989 году, изображения Винни Пуха, которого сравнивают с главой Китая Си Цзиньпином.





Запрещены в переписке также фразы «советские анекдоты», «Гонконг, вперед!» и цифра «709», напоминающая о массовых репрессиях в 2015 году.





Также у китайского правительства есть около 2 млн создателей интернет-контента, задача которых — публиковать благоприятные властям политические комментарии. Количество таких текстов оценивается в 400 млн в год.





Можно ли обойти блокаду?

Несмотря на все ограничения, у жителей Китая есть способы их обойти, используя бесплатные VPN и такие инструменты, как Freegate.





Они открывают доступ к любым сайтам и сервисам, в том числе, к Facebook, Instagram, Google. Так, в Китае более 10 млн пользователей Twitter.





Аккаунт в Gmail, подключенный к приложению Mail на iOS, позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты. А если какой-то сайт не работает в браузере, можно попытаться выйти на него через агрегаторы контента, такие как Flipboard или Feedly.





В качестве одного из средств избегания цензурных запретов, в том числе в Weibo, в последние годы называлась особая «кодовая» система записи, известная как марсианский язык.





Также можно упомянуть 10 мифических существ, ставших впоследствии мемами, описания которых появились в энциклопедии Байду.





А что у нас?

Для Беларуси блокировки интернета также не новость. Почти весь он был отключен 9-11 августа. По «требованию госорганов» отключался мобильный интернет в Минске и во время крупных протестных маршей летом-осенью 2020 года.





Многие сайты СМИ (Белсат, Куку, Хартия 97, Радыё Свабода и другие) и политических партий и организаций (БХД, ОГП) также заблокированы в Беларуси. Признаны экстремистскими и некоторые популярные телеграм-каналы.





Несмотря на это, их авторы продолжают публиковать свои тексты и выпускать фильмы. Например, фильм «Золотое дно» о резиденциях и имуществе Александра Лукашенко, после появления которого он и заявил о необходимости использования китайского опыта, за уже собрал почти 6 млн просмотров. Среди всех оценок около 95% положительных, и менее 6% отрицательных.