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Дмитриев: «И все же слова имеют значение»

Экс-кандидат в президенты задается вопросом: что должно быть в новой Конституции?


– Такое чувство, что этот сложный период дан нам, чтобы точно понимать, ЧТО именно должно быть написано в новой Конституции Республики Беларусь. И последняя неделя добавила еще один очень важный пункт, – пишет Андрей Дмитриев. – 15 марта – день Конституции, сообщает Салідарнасць. Чем больше в прошлом году белорусы узнавали себя, как граждан, тем больше мы понимали про Конституцию нашей страны.

Мы узнали, что слова в Основном законе могут быть любыми, но сила не в формальном наличии, а в том, насколько власть и общество готовы им следовать, а государственные институты защищать. И тут пока огромная проблема.

И все же слова имеют значение.

Похоже, уже каждый белорус знает, что нужно четко прописать, чтобы исключить двойное трактование:

реальное разделение властей;

ограничение президентских сроков;

равенство всех перед законом;

реальное самоуправление с прямыми выборами мэров;
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