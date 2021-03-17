Давление на правозащитников "Весны" набирает новые обороты









Так, 15 и 16 марта на допрос по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом против друзей и волонтеров "Весны" был вызван известный могилевский правозащитник Борис Бухель.





17 марта на допросы в качестве свидетелей вызваны правозащитники Леонид Светик в Витебске, Владимир Малей и Маргарита Величкина в Бресте, Сергей Латинский в Бобруйске.





Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).





В МВД считают, что правозащитники и журналисты, "выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".





Напомним, что по информации МВД, 16 февраля сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций "Весна", "профсоюз работников РЭП", а также представителей БАЖ и медиаресурсов протестного толка.







