







Каким будет компромисс Лукашенко и России по содержанию конституционной реформы?





На встрече с членами так называемой Конституционной комиссии 15 марта было видно, с какой неохотой правитель говорил о новой Конституции, то и дело оплакивая действующую, дающую ему практически неограниченные полномочия.





Но, судя по всему, конституционная реформа была условием его поддержки со стороны России в августе 2020 года. Понятно, что Москва хочет использовать ее в своих интересах.





Появлялись догадки, что Кремль хочет обойти влияние Лукашенко на процессы в стране и усилить своей контроль здесь с помощью пророссийских партий в парламенте. Но пока это лишь догадки, неясно, какие конкретно изменения белорусской Конституции желает увидеть Москва.





Вместе с тем очевидно, что сам Лукашенко постарается оставить за собой как можно более широкие полномочия. Но, похоже, он еще не решил для себя, как это можно сделать.





Недавно правитель выступил с предложением придать Всебелорусскому народному собранию статус конституционного органа, но на встрече с членами Конституционной комиссии он вообще никак не обозначал, в каком направлении должна, по его мнению, меняться Конституция.





Удастся ли Лукашенко отложить проведение референдума?





На встрече с Владимиром Путиным в Сочи в феврале правитель не смог договориться о выделении так необходимых белорусской экономике новых кредитов. Судя по всему, Москва готова дальше оказывать помощь только после конкретных шагов белорусского руководства по проведению конституционной реформы.





И Лукашенко заявил, что референдум по ее утверждению может состояться в начале следующего года (видимо, подразумевая, что его совместят с местными выборами, которые нужно провести не позднее января 2021 года).





При этом правитель наверняка будет пытаться уйти от выполнения обещанного и отложить референдум на более поздний срок. Вероятно, он будет использовать разные события и информационные поводы, в том числе в самой России, чтобы убедить Кремль в том, что проводить конституционную реформу пока не время.





Во что выльется для власти проведение референдума?





Президентские выборы 9 августа 2020 года, когда общество возмутилось фальсификацией результатов президентских выборов, привели к утрате Лукашенко легитимного статуса главы государства, массовым протестам и политическому кризису.





Власти сейчас проводят жесткие репрессии, но протестные настроения никуда не делись. Если же дело дойдет до референдума, он даст обществу возможность вновь открыто высказать свою позицию – для начала, хотя бы массовым походом на избирательные участки и единодушным голосованием не в пользу предложений Лукашенко.





Кроме того, трудно предсказать, как поведут себя избирательные комиссии. Массовые фальсификации на выборах-2020 вылились с одной стороны в насилие на улицах белорусских городов, что стало шоком для всех, а с другой – в маргинализацию сторонников власти. Многие ли из членов избиркомов решатся теперь на нарушение закона, осознавая на чьей стороне большинство населения?





Сценарий, при котором Лукашенко продвигает удобную для себя конституционную реформу, добиваясь при этом нужных результатов на референдуме, пока выглядит для правителя очень оптимистичным.