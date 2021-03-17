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«Незыгарь»: Оппозиция обсуждает возможность перейти от тактики энергозатратных уличных протестов к началу переговорного процесса с Лукашенко

"В качестве варианта переговорной площадки рассматривается Германия".

Анализ закрытых документов белорусской оппозиции свидетельствует о стремлении поменять тактику. Оппозиция обсуждает возможность перейти от тактики энергозатратных уличных протестов к началу переговорного процесса с А. Лукашенко, легитимизировав, тем самым свой статус оппозиции, пользующейся массовой поддержкой общества, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».

Для этого рассматривается вариант инициирования массового голосования через платформу «Голос» в поддержку требований к А. Лукашенко начать переговоры с оппозицией.

Сторонники С. Тихановской намерены заручиться поддержкой примерно 3,5 млн граждан, которые обозначат свое требование диалога с оппозицией.

В качестве варианта переговорной площадки рассматривается Германия и предполагается, что к переговорному процессу присоединяться политики из Евросоюза и России.
 
Результаты такого голосования, по задумке, дадут оппозиции ощутимую фактуру своей поддержки и поставят А. Лукашенко в ситуацию -проигнорировать мнение миллионов сограждан он не сможет, а принять условия оппозиции – значит поставить себя в заведомо невыгодные условия.

В среде белорусской оппозиции преобладает мнение о необходимости наделения С. Тихановской ответственностью за переговорный процесс. Оппозиционеры готовы обсуждать возможные гарантии безопасности ухода А. Лукашенко.

Предполагаемые темы переговоров: транзит власти, свобода политзаключенным и образ будущего страны.

Интересно, что новые инициативы Тихановской и ее штаба совпали с активностью дипломатов Макея в европейских столицах.
 
Обсуждение новых тактик свидетельствует о кризисе протестной повестки. Стремление переформатировать протест и индоктринировать в общественное сознание и, что не менее важно, в международное сообщество тезис о массовой поддержки оппозиции – необходимое условие пролонгации протестной повестки в Беларуси.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.
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