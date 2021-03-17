Об этом заявил в интервью «Радыё Свабода» заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент.





В апреле истекает срок разрешения на частичное смягчение санкций в отношении ряда белорусских предприятий.





Джордж Кент пояснил, что ослабление санкций в 2015 году было связано с общим улучшением ситуации с правами человека.





— И одним из неотъемлемых условий выдачи разрешения было отсутствие политзаключенных. И в Беларуси не было политзаключенных с 2015-го до середины 2020 года, — сказал представитель Госдепартамента. — К сожалению, по оценкам экспертов, сейчас в Беларуси более 280 политзаключенных.





Именно от наличия политзаключенных, подчеркнул дипломат, будет зависеть вопрос о дальнейшей приостановке или возобновлении экономических санкций в отношении белорусских предприятий.





— Позиция США однозначна: политзаключенных быть не должно, а Беларусь должна освободить всех политзаключенных.





Санкции США против белорусских предприятий





Напомним, санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».





В 2015 году Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций, разрешив транзакции. Это решение продлевается каждые полгода, но последний раз его продлили в октябре 2019-го на полтора года — до 26 апреля 2021-го.



