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«Голос»: Независимые СМИ должны научиться не реагировать на информационные вбросы пропаганды

Независимым СМИ и блогерам предлагается не освещать деятельность белорусских властей и не реагировать на инфоповоды государственной пропаганды.

«Голос»: Независимые СМИ должны научиться не реагировать на информационные вбросы пропаганды
Об этом говорится в исследовании «Анализ обсуждений в соцсетях настроений и мотиваций белорусов», представленном платформой «Голос» и Digital Solidarity (BySol).

Авторы работы отмечают, что в последние полгода во всех соцсетях, кроме Facebook и Twitter, (в белорусском сегменте) доминировало обсуждение режима Лукашенко.

«Несмотря на все усилия и бесчисленные упоминания государственными СМИ, высокую долю распространения повестки режима обеспечивают независимые каналы, в том числе некоторые медиа и блогеры, позиционирующие себя как независимые», - говорится в исследовании.

По данным его авторов, в октябре 2020 года охват штабов и инициатив в соцсетях независимыми каналами был в 5-6 раз ниже, чем охват повестки режима теми же каналами. Общий охват в Telegram, YouTube и ВКонтакте – в 2 раза ниже.


При этом самый маленький охват упоминаний штабов и инициатив оказался не ВКонтакте и Одноклассниках, а в YouTube. Авторы исследования считают, что это – проблема, так как 83% онлайн-белорусов смотрят YouTube.

Авторы исследования убеждены, что белорусы, инициативы, штабы и медиа должны научиться не реагировать на информационные вбросы пропаганды. Их цель – перебить повестку и сместить фокус восприятия ситуации белорусами с вызова на угрозу.

По мнению авторов анализа, Facebook и Telegram – ключевые площадки, на которых не должно допускаться захламление контентом режима. При этом должно происходить наращивание доли голоса сторонников перемен в YouTube.

«Сейчас нам сложно одержать победу на улице. Но мы можем дать людям победу в инфопространстве», - говорится в исследовании.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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