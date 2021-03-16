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Тихановская: Международный профсоюз рабочих и МОТ поддержат стачкомы

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с представителями объединенного стачечного движения предприятий Беларуси ("Гродно Азот", "Нафтана" и БМЗ), в ходе которой рассказала о результатах переговоров с международным профсоюзом рабочих IndustriAll и Международной организацией труда.

"IndustriAll готов помочь финансово стачкомам и независимым профсоюзам в Беларуси, а также исключить "Белхимпрофсоюз" из IndustriAll. Кроме того, организации будут оказывать давление на руководство белорусских предприятий, на которых ущемляют права работников", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в официальном телеграм-канале Тихановской.

Отмечается, в частности, что давление на членов независимого профсоюза оказывает руководство "Гродно Азот", угрожая им увольнениями (всего в независимом профсоюзе предприятия 500 человек).

Несмотря на репрессии и уголовные дела, работники предприятий продолжают присоединяться к стачке, отметили в штабе Тихановской. За минувший месяц к забастовке присоединились 9 человек.


Также Тихановская заявила, что будет поддерживать инициативу объединенного стачкома "Нафтана", "Гродно Азота" и БМЗ, которые намерены создать общую платформу для мобилизации всех трудящихся Беларуси. Тихановская отметила, что находится в постоянном контакте с активом объединенного стачкома с тем, чтобы помочь с созданием внутренних структур и усилить давление на власть.
interfax.by
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