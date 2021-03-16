Сергей Возняк, комментируя создание Конституционной комиссии. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир», комментируя создание Конституционной комиссии.

«Более того, скептически отношусь к намерению Лукашенко провести в ближайшее время конституционную реформу. Он вынужден был говорить об этом в период острой фазы политического кризиса лета-осени 2020 года. Сейчас такой фазы нет, протесты удалось с улиц и площадей загнать во внутрь», - пояснил он.

В такой ситуации, считает Возняк, у власти появилась уверенность, что она выстояла, и надежда, что все будет, «как раньше».









«И к чему в таких условиях чиновникам затевать ломку политической системы, провоцировать новый кризис?» - задается вопросом член ЦК «Справедливого мира».

В свете вышесказанного, Возняк приходит к выводу о том, что вся история с созданием Конституционной комиссии лишь имитация.



