Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости » со ссылкой на пресс-службу Главы государства.





Конституционная комиссия разработает предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечит их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов, других организаций.





Готовые предложения по изменению Основного закона республики комиссия должна предоставить Президенту до 1 августа 2021 г. для дальнейшего вынесения их на республиканский референдум.









В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек, среди которых представители государственных органов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Руководителем назначен председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич. Его заместителями стали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.





В состав Конституционной комиссии вошли сенаторы Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец и депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко. Также среди членов комиссии председатели Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич, Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик, Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец и Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.





Из числа представителей реального и финансового секторов экономики в комиссию вошли генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько, председатель правления ЗАО «БСБ Банк» Сергей Дубков, генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович, гендиректор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» Николай Мартынов, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман.





Общественные объединения представляют председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, директор «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.





Науку и образование представляют заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ доктор юридических наук Григорий Василевич, преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета ГрГУ им. Я. Купалы Божена Еремич, заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ кандидат юридических наук Татьяна Масловская, замдекана юридического факультета БГУ кандидат юридических наук Артем Пухов, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований кандидат юридических наук Екатерина Речиц, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований — руководитель Института правовых исследований кандидат юридических наук Елена Семашко.





Из сферы культуры и спорта в комиссии задействованы ректор БГАМ доктор искусствоведения Екатерина Дулова, художественный руководитель заслуженного коллектива «Театр-студия киноактера» народный артист Беларуси Александр Ефремов, мастер спорта, член национальной команды по инваспорту Алексей Талай, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта заслуженный мастер спорта Наталья Цилинская.











