Что означает старт работы Конституционной комиссии в неожиданном составе?

В понедельник 15 марта Александр Лукашенко провел встречу с членами Конституционной комиссии, дав страт ее работе.





«Главная задача Конституционной комиссии – организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок основного закона. Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации», – заявил руководитель страны.









В комиссию вошли 34 человека. Интересен ее состав: помимо высокопоставленных чиновников (премьер-министра, главы Администрации президента) и чиновников среднего звена (председателей районных Советов депутатов) туда вошли такие неожиданные персоны как паралимпиец Алексей Талай, политолог Александр Шпаковский, политик Юрий Воскресенский, режиссер Александр Ефремов.





UDF поинтересовался у экспертов: что означает старт работы Конституционной комиссии в таком составе.

«Ясной концепции у Лукашенко нет»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что начало работы Конституционной комиссии свидетельствует о том, что референдум, по всей видимости, неизбежен.





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Фото: dw.com





«Он уже несколько раз анонсировался, в том числе на Всебелорусском народном собрании. Возможно, как это обычно у нас бывает, власти будут оттягивать проведение референдума, но в целом, думаю, они встали на путь конституционных изменений. Но пока складывается стойкое впечатление, что ясной концепции у Лукашенко нет. Не слышно ни о каких деталях проекта нового основного закона страны», – сказал Казакевич.









Почему в состав Конституционной комиссии вошли неожиданные персоны?





«Власти будут демонстрировать инклюзивность процесса, что в комиссии есть не только чиновники, но и юристы, и публичные персоны и даже якобы представитель оппозиции – Воскресенский. Но очевидно, что решения будут приниматься не этой группой, а на высшем политическом уровне», – считает Казакевич.









Будет ли работа комиссии гласной и открытой, как это анонсировал Лукашенко?





«Думаю, нет. Наверное, сам проект новой Конституции будет вынесен на обсуждение непосредственно перед самим референдумом. Не дадут гражданам слишком много времени на дискуссию по этому вопросу», – полагает Казакевич.









Кроме того, по его мнению, власти будут основное внимание уделять второстепенным моментам.





«Например, могут начать большую дискуссию насчет того, как можно подавать жалобы в Конституционный суд. Развернут дискуссию о преамбуле, об идеологическом заряде – например, об упоминании значения Великой Отечественной войны. Внимание будет отвлекаться на периферийные вопросы, а не на принципиальные моменты новой политической модели: кто кого будет назначать, кто сможет издавать нормативные акты и какова будет их иерархия», – отметил Казакевич.

«Лукашенко могут наделить правами контролировать всё и вся»

Бывший председатель Верховного Совета, заслуженный юрист Беларуси Мечислав Гриб в комментарии UDF отметил, что Россия давит на руководителя Беларуси по поводу изменения Конституции.





Фото: svaboda.org





«Раз Конституционная комиссия начала работу, то, видимо, наш восточный сосед приспешивает нашу власть. Но при этом Лукашенко считает, что власть никому отдавать нельзя, даже самую маленькую часть – если начать отдавать, то вся система посыпится. Поэтому интересно, к чему он в итоге придет», – сказал Гриб.





Он напомнил, что Лукашенко еще больше двух лет назад объявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и поручил соответствующею работу Конституционному суду. Поэтому, если референдум намерены провести в конце текущего года или в начале следующего, как это анонсировалось ранее, то проект нового основного закона должны успеть подготовить.





Гриб почти уверен, что работа Конституционной комиссии не будет открытой.





«Два года назад была организована Общественная конституционная комиссия, председателем которой избрали меня. В прошлом году мы (я, Лебедько, Пастухов) ходили к председателю Конституционного суда Петру Миклашевичу. Наше предложение, что наша общественная комиссия готова принять участие в разработке нового проекта принято не было. Во властных структурах нам дали понять, что в наших услугах не нуждаются», – рассказал Гриб.





Он считает принципиальным моментом, разработают ли власти проект новой Конституции или проект в форме принятия изменений к старой.





«Если будут вносить изменения и дополнения в Конституцию в редакции 1996 года, которая считается международными структурами нелегитимной, то от этого новая Конституция легитимной не станет. Для властей это может оказаться пустой работой. А смелости вносить изменения в Конституцию образца 1994 года у них, думаю, не хватит», – полагает Гриб.









Также он считает важным моментом, как будет утверждаться новый основной закон.





«Мое глубокое убеждение: Конституция должна быть детально рассмотрена в парламенте по частям. На это может потребоваться несколько месяцев. И уже потом нужно выносить проект пакетом на референдум. Но это вряд ли будет сделано. Мы помним по 1996 году, как людей даже не ознакомили с проектом, а сказали: идите голосуйте», – отметил Гриб.









Какие изменения могут предложить власти белорусским гражданам?





«Думаю, будет невозможно оставить все полномочия за президентом. Анонсировано, что частично они перейдут к правительству и парламенту. Возможно, Всебелорусскому собранию придадут статус конституционного органа, который будет возглавлять вождь, или как там его назовут. Лукашенко могут наделить правами контролировать всё и вся. Но как будет на деле –посмотрим», – сказал Гриб.



