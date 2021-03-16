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Плата за спасение: вместо российской военной базы - совместный учебно-боевой центр

Главным вопросом обсуждения между Путиным и Лукашенко во время последней встречи в Сочи стало усиление ПВО, реализовать которое, как сейчас точно стало известно, решили не через российскую базу, а в виде учебно-боевого центра, считает военный политобозреватель Егор Лебедок.

Плата за спасение: вместо российской военной базы - совместный учебно-боевой центр
учебная оперативная карта из одного российского военного журнала для иллюстрации значения ПВО в Гродно для действий в Сувалкском коридоре

Прояснилось назначение белорусского-российского учебно-боевого центра в Гродненской области, пишет эксперт в своем телеграме. 

В соответствии с информацией Министерства обороны Беларуси - предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Его основным предназначением будет совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил России, а также совместное выполнение учебно-боевых задач. 

Данные мероприятия призваны укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО "союзного государства".

Как я и писал ранее, главным вопросом обсуждения между Путиным и Лукашенко стало усиление ПВО, реализовать которое, как сейчас точно стало известно, решили не через базу, а в виде учебно-боевого центра. 

В настоящее беларуские Су-30СМ дислоцированы на 61-й истребительной авиационной базе в Барановичах (Брестская область, в 45 км от авиабазы размещена российская РЛС Волга). В Гродненской области дислоцируется лишь 116-я штурмовая авиабаза, на вооружении которой Су-25, Як-130, L-39. 

То есть, планируется перебросить наши Су-30СМ или российские в Лиду или другие аэродромы гродненской области, либо центр просто формально будет привязан к Гродненской области, а затронет деятельность на всей территории. Правда, если ранее в сообщении МО шла речь о центре в Гродненской области, то в последнем сообщении лишь «на территории Республики Беларусь».

Понятно, что готовить специалистов будут не только на тренажерах (к слову, в Беларуси созданы тренажеры Су-30К, которые были в 2019 году поставлены в Анголу), но и боевых комплексах. Причем, или С-400 или «Панцирь» («стоящих на вооружении России», т.е. не стоящие на вооружении у нас). 

А это на данном этапе означает размещение у нас российских комплексов ПВО, иначе смысл «боевой» теряется. Конечно значения размещения С-400 и «Панцирь» не сравнимы, и это тоже вариант «маневра», о котором писал в статье.

Стоит отметить, что в январе 2021 года командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб сообщил о предконтрактной работе по перевооружению беларусских дивизионов ПВО, вооруженных С-300, на комплексы С-400 и «Панцирь-С». 

Если Лукашенко действительно договорился с Путиным о поставке таких российских вооружений в счет средств российского кредита на БелАЭС, то тогда этот центр может стать просто местом размещения закупленных комплексов при первичном присутствии российских специалистов (в каком виде – инструкторы или руководители – вопрос отдельный). 

Но из последнего заявления Лукашенко о том, что "друзей у нас в мире нет" и последующей реплике Пескова следует, что поставка С-400 для ВС Беларуси не гарантирована, скажем так. 
 
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