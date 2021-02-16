



На сайте Zubr.Media вышло интервью с этим человеком. Кyky.org публикует главные цитаты.









• «Сейчас, на мой взгляд, формируется праворадикальное крыло мыслителей, которые говорят о том, что тогда надо было всё-таки действовать иначе. Я констатирую с грустью тот факт, тогда мы лишились победы. Дело не в том, что кто-то из лидеров на месте ратовал за мирный протест, а в том, что энергия возмездия и мщения, обострённой справедливости, её просто не было. <...>





Обычно, если хотите ударить человека по лицу, вы не спрашиваете разрешения ни у кого».





• «Спад [протестов] связан с маховиком насилия, с малым количеством хороших новостей, нам нужны маленькие победы, а их трудно сделать в таком состоянии. <...>





Вот эта замечательная вещь — сатьяграха, когда призывали к совести насильников, сработало в Индии, потому что у британских колонизаторов, в отличие от Лукашенко, была совесть и они понимали, что такое права человека. У нас, к сожалению, таких ограничений нет, и наш беларусский гандизм нужно переосмыслить».





• «Важны речи про бизнес, на который Лукашенко чрезвычайно зол. Бизнесу Лукашенко будет мстить. Это сигнал, который бизнесмены должны осмыслить.





«Бесполезно бояться при диктатуре», – как метко сказал Невзоров. Никого не пожалеют, ни чиновника, ни силовика, служившего верой и правдой, ни омоновцев.





Нужно понимать, что система, которую выстроил Лукашенко, уничтожит экономику. Всем силовикам придется спуститься в начальную школу и узнать, откуда идут налоги. Экономическая стагнация будет чудовищной, инвестиций не будет, налогов не будет. Все талантливые способные творческие люди покинут страну, в случае, если не случится молниеносной победы. И каждый почувствует на своём кармане, что такое экономическая модель насилия Лукашенко. Плюс, их, безусловно, ждут репрессии. Диктатура коснется всех, и «ябатек» в том числе».





• «Я за то, чтобы мы побыстрее прошли мучительный путь сомнений. Мне кажется, что гандизм не принесет нам вожделенной победы. Что один Марш, фактически его можно назвать Марш Освобождения, это право Беларуси на восстание, возможно, единственный выход из концлагеря».





• «Считаю мы коллективно должны принять ответственность за то, что распознали реальность и если не достигаем победы в 2021 году, то рискуем получить комплекс неполноценности. Наши лучшие люди уедут или сядут по тюрьмам. Если не будем готовиться и действовать, силой не выдернем ржавый гвоздь, нас ждут годы гандизма. Не кто-то из лидеров должен призвать идти на баррикады, а сами беларусы должны созреть для такого решения».