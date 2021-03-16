



11 марта Александр Лукашенко назначил Вадима Синявского министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси.





До министерской должности В. Синявский руководил УВД Гродненской области. Данный регион был одним из центров протестной активности в августе 2020 года.





Практически всю свою профессиональную деятельность новый руководитель МЧС провел на различных должностях в системе МВД.





За исключением периода с декабря 2009-го по апрель 2012-го, когда он занимал одну из руководящих должностей в системе Службы безопасности президента Беларуси.





Новый министр уже заявил, что вопрос дисциплины сотрудников МЧС для него в числе важнейших, пишет Belarus in focus.





В тот же день стало известно о том, что Следственный комитет Беларуси возглавил экс-заместитель генпрокурора Беларуси Дмитрий Гора, большая часть карьеры которого прошла в следственном аппарате КГБ Беларуси.





За исключением периода с августа 2008-го по ноябрь 2009-го, когда он занимал руководящую должность в системе Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси.





Свою задачу новый руководитель СК Беларуси видит в быстром и четком выполнении стоящих перед ведомством задач.





Назначение руководителями МЧС и СК Беларуси выходцев из структур, которые в ходе текущего политического кризиса выступили основными репрессивными институтами, является признаком недоверия А. Лукашенко не к отстраненным главам ведомств лично, а к МЧС и СК как таковым.





Насколько это недоверие обосновано – вопрос, не имеющий ответа из-за недостатка информации. Но сами вышеуказанные кадровые решения свидетельствуют о том, что А. Лукашенко не считает свой режим достаточно монолитным. А свое положение устойчивым настолько, чтобы игнорировать эту мнимую или реальную проблему.