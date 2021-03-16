Belarus in focus: Лукашенко не считает режим монолитным, а свое положение устойчивым
Ряд кадровых решений минувшей недели в силовых ведомствах продиктован необходимостью гарантирования их лояльности.
11 марта Александр Лукашенко назначил Вадима Синявского министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
До министерской должности В. Синявский руководил УВД Гродненской области. Данный регион был одним из центров протестной активности в августе 2020 года.
Практически всю свою профессиональную деятельность новый руководитель МЧС провел на различных должностях в системе МВД.
За исключением периода с декабря 2009-го по апрель 2012-го, когда он занимал одну из руководящих должностей в системе Службы безопасности президента Беларуси.
Новый министр уже заявил, что вопрос дисциплины сотрудников МЧС для него в числе важнейших, пишет Belarus in focus.
В тот же день стало известно о том, что Следственный комитет Беларуси возглавил экс-заместитель генпрокурора Беларуси Дмитрий Гора, большая часть карьеры которого прошла в следственном аппарате КГБ Беларуси.
За исключением периода с августа 2008-го по ноябрь 2009-го, когда он занимал руководящую должность в системе Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси.
Свою задачу новый руководитель СК Беларуси видит в быстром и четком выполнении стоящих перед ведомством задач.
Назначение руководителями МЧС и СК Беларуси выходцев из структур, которые в ходе текущего политического кризиса выступили основными репрессивными институтами, является признаком недоверия А. Лукашенко не к отстраненным главам ведомств лично, а к МЧС и СК как таковым.
Насколько это недоверие обосновано – вопрос, не имеющий ответа из-за недостатка информации. Но сами вышеуказанные кадровые решения свидетельствуют о том, что А. Лукашенко не считает свой режим достаточно монолитным. А свое положение устойчивым настолько, чтобы игнорировать эту мнимую или реальную проблему.
Источник: belarusinfocus.info
14:01 16/03/2021
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