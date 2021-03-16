Сергее Тихановском. Санкция этой нормы предусматривает лишением свободы на срок до пяти лет, пишет ПЦ " До сих пор было известно только об одном обвиняемом по ч. 2 ст. 191 УК Беларуси —Санкция этой нормы предусматривает лишением свободы на срок до пяти лет, пишет ПЦ " Вясна ".





Сегодня Верховный суд сообщил, что также обвиняемым по ст. 191 Уголовного кодекса является политзаключенный активист партии "Народная Грамада" Сергей Спариш. Его обвиняют по ч. 2 ст. 191 (воспрепятствовании работе Центризбиркома), а также по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).





Сообщается, что его дело и дело еще четырех человек будет рассматриваться в Минском областном суде. Речь идет о политзаключенных супругах администраторе телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Ярошевича и доверенного лица Светланы Тихановской Антонины Коноваловой, политзаключенного блогера телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Коршуна и Я. Привалова.





Четырех человек обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).





Дата суда пока неизвестна.







