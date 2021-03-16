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Режим научит адвокатов покорности?

В последнее время в стране появляется все больше свидетельств о системном и брутальном наступлении государства на остатки независимости адвокатской профессии в Беларуси.

Режим научит адвокатов покорности?
Подтверждением этого стало и выступление главы Беларуской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица на конференции Минской городской коллегии адвокатов. Запись выступления оказалась в распоряжении правозащитников "Весны"

Полную расшифровку записи и собственно запись читайте и слушайте по ссылке. А мы приведем лишь несколько цитат:

«Все вы слушали выступление президента на ВНС. Я прошу вас обратить внимание на его слова в той части, где он объяснял непопулярные шаги, которые были сделаны государством, и говорил очень часто: «А как я по-вашему должен был поступить?! Надо было спасать страну». Вы сейчас в более спокойной обстановке, я уверен, можете как-то более взвешенно подойти к тому, к чему призывают оппозиционеры».

«Быть адвокату вне политики — это, если где-то нарушены права клиента, не говорить о том, что он там является каким-то политическим. То есть ни в коем случае это не обозначаем».

«Нам надо своими действиями показать, что мы в состоянии в своей корпорации, своем институте разобраться и что мы в дальнейшем будем более строги и более требовательны к тем адвокатам, которые нарушают закон и «лезут в политику». Уважаемые коллеги, я прошу вас обратить на это внимание и сделать выводы, если кто-то их ещё не сделал».

«Вы все знаете, что обсуждается вопрос о внесении изменений в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. И вопрос так ставится, что, если вы, уважаемые адвокаты, не смогли работать самостоятельно и не прислушивались к советам органов адвокатского самоуправления, то вы будете руководствоваться приказами государственных органов. Драматизировать эту ситуацию не надо».

«Претензий сейчас со стороны государства к адвокатам очень много. Но у нас ещё есть время для того, чтобы доказать, что мы все вопросы настроены решать исключительно в правовом поле, что мы не полезем в политику, что те случаи, которые были, это какие-то единичные случаи. И тогда, поверьте, у нас шансов, что закон будет намного мягче и лучше для нас, гораздо, гораздо больше».


Тем временем на сайте "Удобный город" появилась петиция в поддержку адвокатов.

Создатели петиции требуют исключить из проекта закона Об адвокатской деятельности планы по запрету индивидуальной адвокатской практики по административным и уголовным делам.

В тексте петиции отмечено, что давление на защитников политических заключенных усиливается с каждым днем. Только за последние месяцы лишили лицензий более 10 адвокатов, и произошло это «по политическим мотивам».

Адвокатов продолжают безосновательно вызывать на заседании аттестационных комиссий. Например, на 24 марта вызван известный адвокат Дмитрий Зикрацкий.

Требования петиции:

- Прекратить давление на адвокатов, работающих индивидуально, и адвокатские бюро, которые открыто указывают на нарушения закона со стороны судебных органов;

- Отправить на доработку проект закона и исключить из него нормы, которые могут запретить "индивидуальным" адвокатам и Адвокатским бюро вести уголовные и административные дела;

Провести общественное обсуждение проекта закона в соответствии с требованиями арт. 7 Закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах".

На момент подготовки материала, петицию подписали уже более 4 тысяч человек.

Сейчас в бюро и индивидуальной практике работает примерно треть всех адвокатов в Беларуси.
"Белорусский партизан"
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