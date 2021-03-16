Сегодня на совещании по "цифровому развитию страны" Лукашенко сообщил, что по этой тематике готовится комплексный указ - документ якобы позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган госрегулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.





"Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании", — заявил он.





Опять?

О том, что в Беларуси появится госорган по регулированию цифровой сферы, говорят уже не первый год, пишет tut.by





В апреле 2019 года во время посещения Лукашенко Парка высоких технологий зашла речь о создании в Беларуси министерства цифровой экономики.





В октябре 2019 года у Лукашенко прошло совещание по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере. На нем было принято решение, что Министерство связи и информатизации сменит название и будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации.





Предполагалось, что правительство внесет на рассмотрение Лукашенко проекты соответствующих решений, но больше эта тема не поднималась.





Зарубежный опыт

На совещании Лукашенко упомянул опыт Китая. В этой стране есть Министерство промышленности и информатизации КНР. Оно было создано еще в 2008 году и занимается регулированием и развитием почтовой связи, интернета, беспроводной связи, теле- и радиовещания, производства электронных и информационных товаров, индустрии программного обеспечения и информационного общества.





При этом министерство не занимается регулированием контента медиаиндустрии и не отвечает за коммуникации, не являющиеся электронными.





Опять же, в 2008 году в России также появилось новое ведомство — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Его задачи во многом схожи с функциями китайского ведомства, плюс министерство отвечает и за СМИ.



