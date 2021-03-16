12 обвиняемых. СК завершил расследование уголовного дела против студентов
В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской.
фото носит иллюстративный характер
"Представители учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел", — заявили в Следственном комитете.
Там также утверждают, что протестные акции срывали образовательный процесс и нормальную работу вузов, поскольку молодежь блокировала коридоры и лестничные марши, затрудняла проход студентов, преподавателей и посетителей, создавала шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение).
В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской, в том числе — при помощи постоянных видеоконференций.
По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.
Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
О каком деле говорит СК
Как напоминает tut.by, 12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов пришли из КГБ. Позже им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Все это время молодые люди находятся в СИЗО. Это:
Мария Каленик, студентка БГАИ;
Ксения Сырамалот, студентка БГУ;
Кася Будько, студентка БГПУ;
Яна Оробейко, студентка БГПУ;
Егор Канецкий, студент БГУ;
Глеб Фицнер, студент МГЛУ;
Илья Трахтенберг, отчисленный студент БГУ;
Виктория Гранковская, отчисленная студентка БНТУ;
Анастасия Булыбенко, отчисленная студентка БНТУ.
В тот же день была задержана преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова. Ей также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
Как и выпускнице БГМУ, члену Координационного совета и представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алане Гебремариам.
Спустя две недели, 26 ноября, сотрудники КГБ задержали Татьяну Екельчик, студентку мехмата БГУ. Ей предъявили обвинение по ст. 342 УК. Она также находится под стражей.
11:41 16/03/2021
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