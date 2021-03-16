"Представители учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел", — заявили в Следственном комитете.





Там также утверждают, что протестные акции срывали образовательный процесс и нормальную работу вузов, поскольку молодежь блокировала коридоры и лестничные марши, затрудняла проход студентов, преподавателей и посетителей, создавала шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение).





В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской, в том числе — при помощи постоянных видеоконференций.





По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.





Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.









О каком деле говорит СК

Как напоминает tut.by , 12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов пришли из КГБ. Позже им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Все это время молодые люди находятся в СИЗО. Это:





Мария Каленик, студентка БГАИ;

Ксения Сырамалот, студентка БГУ;

Кася Будько, студентка БГПУ;

Яна Оробейко, студентка БГПУ;

Егор Канецкий, студент БГУ;

Глеб Фицнер, студент МГЛУ;

Илья Трахтенберг, отчисленный студент БГУ;

Виктория Гранковская, отчисленная студентка БНТУ;

Анастасия Булыбенко, отчисленная студентка БНТУ.





В тот же день была задержана преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова. Ей также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.





Как и выпускнице БГМУ, члену Координационного совета и представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алане Гебремариам.





Спустя две недели, 26 ноября, сотрудники КГБ задержали Татьяну Екельчик, студентку мехмата БГУ. Ей предъявили обвинение по ст. 342 УК. Она также находится под стражей.



