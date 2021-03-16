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Навальный опубликовал пост о своей жизни в колонии

Алексей Навальный рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, куда он был этапирован из СИЗО-3 "Кольчугино".

Навальный опубликовал пост о своей жизни в колонии
"Всем привет из "Сектора усиленного контроля А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы", — говорится в посте в Instagram Навального. "Свой новый дом" Навальный называет "наш дружелюбный концлагерь".

"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове", — начинает свое сообщение политик.

"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо", — пишет Навальный об условиях заключения.

"Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело", — отмечает оппозиционер.

Как сообщает Навальный, колония оборудована камерами наблюдения и за малейшие нарушения сотрудники составляют рапорт.

"Мне кажется, кто-то наверху прочитал "1984" Оруэлла и сказал: "Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание", — пишет Навальный.

Навальному приходится носить на груди табличку с именем и фото, которая "подчеркнута красивой красной полосой". "Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?"
Kasparov.ru
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